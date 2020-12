Recovery: Faraone, ‘costruttivo incontro con Conte’ (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic. (Adnkronos) – “Il ritornello che abbiamo sentito ripetere negli ultimi giorni è stato ‘Italia Viva vuole la crisi di governo’. Falso! Italia Viva non vuole la crisi dell’Italia, semmai. Proprio per questa ragione, con la chiarezza che è figlia della lealtà, abbiamo espresso le nostre preoccupazioni al Presidente del Consiglio e agli alleati della maggioranza”. Lo scrive il capogruppo Iv al Senato, Davide Faraone, su Fb. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic. (Adnkronos) – “Il ritornello che abbiamo sentito ripetere negli ultimi giorni è stato ‘Italia Viva vuole la crisi di governo’. Falso! Italia Viva non vuole la crisi dell’Italia, semmai. Proprio per questa ragione, con la chiarezza che è figlia della lealtà, abbiamo espresso le nostre preoccupazioni al Presidente del Consiglio e agli alleati della maggioranza”. Lo scrive il capogruppo Iv al Senato, Davide, su Fb. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Lo scrive il capogruppo Iv al Senato, Davide Faraone, su Fb. "Avevamo il diritto di chiedere che fosse la politica e non l'ennesima task force di tecnici 'amici' ad assumersi le proprie responsabilità ...

