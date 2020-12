Pioli “Scudetto? Juve e Inter favorite ma conti alla fine”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 22 dicembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Cosa abbiamo in più di? Ogni squadra ha le sue caratteristiche, i suoi modi di stare in campo, le sue qualità. Noi abbiamo le nostre e abbiamo dei margini di miglioramento. Lerestano loro, laha vinto 9 campionati, l’nella scorsa stagione è arrivata a un punto e si è rinforzata. Noi pensiamo a fare del nostro meglio e poi ili faremo”. Lo ha detto Stefanovigilia di Milan-Lazio. “Dobbiamo essere bravi a darci dei piccoli obiettivi, finora li abbiamo raggiunti tutti, ora facciamo questa partita e poi penseremo a rafforzare le nostre motivazioni e i nostri stimoli. Noi siamo ambiziosi, la squadra si sente forte ma non dobbiamo pensare a ...