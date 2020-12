Natale: Conte e Lamorgese dispongono controlli ferrei, circolare del Viminale ai prefetti (Di martedì 22 dicembre 2020) I 70.000 uomini delle Forze dell'ordine scatenati sul territorio dal governo giallorosso impediranno abusi. Da un lato le Faq permissive, dall'altro controlli rigorosi, ma allora a che gioco giochiamo? Leggi su firenzepost (Di martedì 22 dicembre 2020) I 70.000 uomini delle Forze dell'ordine scatenati sul territorio dal governo giallorosso impediranno abusi. Da un lato le Faq permissive, dall'altrorigorosi, ma allora a che gioco giochiamo?

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con Capezzone. Altro panico creato intorno a… - NicolaPorro : Il regalo di Natale dell'ineffabile Babbo Giuseppi? Il ?????????? ????????????????. Ma in realtà non è proprio così. Ecco perché… - Capezzone : ++Il Natale di Venancio++ Vipponi impanicati: non riescono a interpretare le norme di Conte. Se si aggiungono a tav… - Paolo42006367 : @anna_sorbi @chiossimanuela2 Deh! Ma allora 'sta volta Babbo Natale è stato meno tirchio di Conte e Casalin! - robertaramundo1 : @Priscil89660680 Sai che per Natale Conte ha messo su Twitter una nuova foto profilo, da notare senza mascherina??????… -