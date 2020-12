Morto Dino Molho, visse 13 mesi nascosto in una stanza segreta (Di martedì 22 dicembre 2020) Un altro testimone della Shoah ci ha lasciato, Dino Molho è Morto all’età di 91 nella sua casa in provincia di Milano. Scampò ai nazisti, nascondendosi come Anna Frank. Ci… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 22 dicembre 2020) Un altro testimone della Shoah ci ha lasciato,all’età di 91 nella sua casa in provincia di Milano. Scampò ai nazisti, nascondendosi come Anna Frank. Ci… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

Un altro testimone della Shoah ci ha lasciato, Dino Molho è morto all'età di 91 nella sua casa a Magenta. Scampò ai nazisti, nascondendosi come Anna Frank ...

Aveva 91 anni e viveva a Magenta. Qui durante la guerra gli operai della fabbrica di suo padre nascosero tutta la famiglia in un nascondiglio nascosto dalle ...

Un altro testimone della Shoah ci ha lasciato, Dino Molho è morto all'età di 91 nella sua casa a Magenta. Scampò ai nazisti, nascondendosi come Anna Frank ...Aveva 91 anni e viveva a Magenta. Qui durante la guerra gli operai della fabbrica di suo padre nascosero tutta la famiglia in un nascondiglio nascosto dalle ...