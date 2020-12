Loredana Bertè: «Io sei anni da casalinga disperata a Stoccolma, da moglie di Borg» (Di martedì 22 dicembre 2020) Loredana Bertè è tornata alla ribalta, finalmente aggiungiamo. È una dei protagonisti del format tv The Voice Senior, fa da coach. Repubblica l’ha intervistata. Alla domanda “che cosa le manca?” risponde: «Cantare, il mio pubblico. Non vedo l’ora di poter tornare a fare concerti». «I più grandi rimpianti sono di non aver avuto un figlio e di non essere stata abbastanza vicina a mia sorella. Quanto tempo ho perso. Avrei potuto/dovuto dedicare meno». «La disciplina è tutto, l’ho imparato con il tempo, soprattutto negli ultimi anni: essere puntuali, studiare, scaldarsi la voce… Sono tutte cose fondamentali. Per Sanremo mi sono preparata come un’atleta». Borg? «Non ci siamo mai più visti né sentiti, a ripensarci mi sembra un’altra vita proprio. Io che ho fatto “la casalinga disperata” a ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 dicembre 2020)è tornata alla ribalta, finalmente aggiungiamo. È una dei protagonisti del format tv The Voice Senior, fa da coach. Repubblica l’ha intervistata. Alla domanda “che cosa le manca?” risponde: «Cantare, il mio pubblico. Non vedo l’ora di poter tornare a fare concerti». «I più grandi rimpianti sono di non aver avuto un figlio e di non essere stata abbastanza vicina a mia sorella. Quanto tempo ho perso. Avrei potuto/dovuto dedicare meno». «La disciplina è tutto, l’ho imparato con il tempo, soprattutto negli ultimi: essere puntuali, studiare, scaldarsi la voce… Sono tutte cose fondamentali. Per Sanremo mi sono preparata come un’atleta».? «Non ci siamo mai più visti né sentiti, a ripensarci mi sembra un’altra vita proprio. Io che ho fatto “la” a ...

