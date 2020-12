‘Lettere e Letture’ | un colloquio a distanza per non dimenticare le giornate di solitudine

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 dicembre 2020) Con l’avvicinarsi delle feste di fine d’anno, che quest’anno ci vedrà limitati negli spostamenti, ancora una volta, dopo l’ultimo mio post in cui consigliavo la lettura di un libro, mi preme darvi un altro consiglio per gli acquisti dei vostri regali che potrete inviare anche senza incontrare. Questa volta ancor di più sono interessato in quanto uno degli autori, Tiberio Fusco, è un mio amico dalla gioventù. Ha messo insieme Lettere e Letture in un volume che ripercorre ledidella primavera-estate 2020 con un “” afra lui ed una sua collega di lavoro, Stefania Sirtori, entrambi autori di Piero Chiambretti da decenni. Una lettera, quella del 24 aprile 2020, è anche dedicata al mio impegno di medico dalla parte del cittadino, in cui si invita alla lettura del primo libro Vicolo ...