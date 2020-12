La caserma | il nuovo docu-reality di Rai 2 sulla scia de Il Collegio

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 22 dicembre 2020) Laè in arrivo su Rai 2 con l’avvento delanno. Il programma,del seguitissimo Il, si prospetta come una ventata d’aria fresca nel palinsesto televisivo Rai. L’idea de LaLaè realizzato da Rai 2 in collaborazione con Blu Yazmine e basato sul format internazionale Lads Army, prodotto in Inghilterra dalla TwentyTwenty e che va in onda da 4 stagioni. Il programma si presenta come un’avvincente combinazione tra, esperienziale e adventure. Al via la programmazione Come anticipato sull’account Twitter de Lal’inizio è previsto per il 19 gennaio. La cadenza settimanale è prevista per il martedì, analogamente al programma Il. ...