Il Governo abbassa il prezzo per Autostrade. Conte incontra Palermo (Cdp) (Di martedì 22 dicembre 2020) Il via libera arriva da Giuseppe Conte. Nel primo pomeriggio, quando nel suo studio di palazzo Chigi riceve l’amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti Fabrizio Palermo. Il premier viene aggiornato sull’avanzamento del lavoro di approfondimento che la Cassa sta facendo sui dati e sullo stato di salute di Autostrade. Quello che sta venendo fuori - è il quadro - induce a una prudenza estrema. Ancora di più quello che è esploso nelle carte della perizia sul crollo del ponte Morandi: il bubbone della carenza dei controlli e delle manutenzioni mai fatte dal 1993 in poi sul pilone caduto. La linea viene tirata con precisione: la nuova offerta che la Cassa, insieme ai fondi esteri, farà ai Benetton per comprare Autostrade avrà un prezzo di acquisto più basso. Passano poche ore e si riunisce il ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 dicembre 2020) Il via libera arriva da Giuseppe. Nel primo pomeriggio, quando nel suo studio di palazzo Chigi riceve l’amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti Fabrizio. Il premier viene aggiornato sull’avanzamento del lavoro di approfondimento che la Cassa sta facendo sui dati e sullo stato di salute di. Quello che sta venendo fuori - è il quadro - induce a una prudenza estrema. Ancora di più quello che è esploso nelle carte della perizia sul crollo del ponte Morandi: il bubbone della carenza dei controlli e delle manutenzioni mai fatte dal 1993 in poi sul pilone caduto. La linea viene tirata con precisione: la nuova offerta che la Cassa, insieme ai fondi esteri, farà ai Benetton per comprareavrà undi acquisto più basso. Passano poche ore e si riunisce il ...

Dome689 : RT @HuffPostItalia: Il Governo abbassa il prezzo per Autostrade. Conte incontra Palermo (Cdp) - LEBBY4EVER : RT @HuffPostItalia: Il Governo abbassa il prezzo per Autostrade. Conte incontra Palermo (Cdp) - Colombaccio : RT @HuffPostItalia: Il Governo abbassa il prezzo per Autostrade. Conte incontra Palermo (Cdp) - HuffPostItalia : Il Governo abbassa il prezzo per Autostrade. Conte incontra Palermo (Cdp) - AlviseTazzer : @giodiamanti Il Pd, quando si tratta di governare/spartire potere è sempre in prima fila. Ma non ci sarà nessuna cr… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo abbassa Il Governo abbassa il prezzo per Autostrade. Conte incontra Palermo (Cdp) L'HuffPost Il Governo abbassa il prezzo per Autostrade. Conte incontra Palermo (Cdp)

La perizia sul crollo del ponte Morandi fa da sponda alla nuova offerta di Cdp e dei fondi esteri. Il valore di Aspi nella parte bassa della forchetta 8,5-9,5 miliardi ...

Recovery Fund, retromarcia di Giuseppe Conte e Renzi congela la crisi di governo

Via la task force, la crisi di governo finisce in standby. Nel braccio di ferro tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte, entrambi fanno un passo indietro, ...

La perizia sul crollo del ponte Morandi fa da sponda alla nuova offerta di Cdp e dei fondi esteri. Il valore di Aspi nella parte bassa della forchetta 8,5-9,5 miliardi ...Via la task force, la crisi di governo finisce in standby. Nel braccio di ferro tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte, entrambi fanno un passo indietro, ...