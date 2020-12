GF Vip, parole forti di Sonia Lorenzini: il web in rivolta chiede la squalifica (Di martedì 22 dicembre 2020) Subito dopo la puntata andata in onda ieri del GF Vip, nella notte, si è scatenata una lite furiosa: parole forti di Sonia Lorenzini, il web in rivolta chiede la squalifica. Questa notte, subito dopo la messa in onda del GF Vip, è scoppiata una lite tra Rosalinda e Sonia Lorenzini: parole forti da parte L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 22 dicembre 2020) Subito dopo la puntata andata in onda ieri del GF Vip, nella notte, si è scatenata una lite furiosa:di, il web inla. Questa notte, subito dopo la messa in onda del GF Vip, è scoppiata una lite tra Rosalinda eda parte L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

anticipazionitv : #GFVIP ?? La fidanzata di #andreazelletta scrive un messaggio sospetto e...???? - infoitcultura : Natalia Paragoni si scaglia contro il GF Vip: “Non ho parole…” - infoitcultura : Grande Fratello Vip, salta il videomessaggio di Natalia Paragoni per Andrea Zelletta, 'Non ho parole' - Luisa60868908 : @Claudia66364808 Sonia si crede la vip solo per la clip che le hanno dedicato venerdi. Già con queste parole dovreb… - lasara_81 : Natalia Paragoni non l'ha presa benissimo #GFVIP5 #GFVIP #Zelletta -