Germania | GFK | sentiment consumatori cala meno del previsto ma non sconta lockdown

Leggi su quifinanza

(Di martedì 22 dicembre 2020) (Teleborsa) – Ildeitedeschi si deteriora marginalmente a fine anno,ndo gli effetti della seconda ondata di pandemia, ma non le restrizioni annunciare da Berlino in seguito alla chiusura del sondaggio.. L’indice GFK, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia per gennaio un valore negativo di -7,6 punti, che si confronta con -6,8 punti del mese precedente (dato rivisto da un preliminare -6,7). Il dato è però migliore delle attese degli analisti che avevano indicato un valore di -8,8 punti. Tornano a migliorare le aspettative sulla situazione economica con l’indicatore che sale di 4,6 punti a quota 4,4. L’indicatorele difficoltà di alcuni dei principali partner commerciali della, alla prese con la seconda ondata di contagi, ed i riflessi ...