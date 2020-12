Fumo | scatta la nuova tassa | aumenti anche per le sigarette elettroniche I nuovi prezzi

Leggi su howtodofor

(Di martedì 22 dicembre 2020)sul, la Legge di Bilancio 2021 fa aumentare idi, così come del tabacco riscaldato. Si tratta per ora di una proposta emendativa confermata, ma per l’approvazione definitiva della manovra c’è ancora qualche giorno di tempo: la data ultima è il 31 dicembre 2020. Qualora tali emendamenti venissero approvatinel testo definitivo e ufficiale della manovra finanziaria, il prezzo dellee del tabacco aumenterebbe dal 1° gennaio 2021: vediamo di quanto e quali sono i prodotto coinvolti dall’aumento dell’aliquota. Sono giorni di lavoro intenso in Parlamento: come ogni anno, entro il 31 dicembre va approvato il testo definitivo della Legge di Bilancio 2021.quest’anno di ...