Firenze | fermata una donna per i cadaveri fatti a pezzi e trovati in quattro valigie

C'è un fermo per il caso dei cadaveri trovati a pezzi in alcune valige a Firenze. Si tratta della ex fidanzata del figlio di Sheptim e Teuta Pasho, la coppia di coniugi albanesi che erano scomparsi 5 anni fa. I carabinieri hanno eseguito il provvedimento emesso dal pubblico ministero a carico della donna, 36 anni, albanese anche lei, con precedenti, la quale all'epoca della sparizione dei due, era la convivente di Taulant Pasho. La donna è accusata di omicidio, occultamento e vilipendio dei cadaveri dei due coniugi. Le valige erano state trovate nella zona di Firenze tra il carcere e l'autostrada Fiirenze-Pisa-Livorno in momenti diversi. Le prime tre il 15 dicembre, la quarta il giorno dopo grazie al lavoro dei cani molecolari.

