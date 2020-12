D’Amato | più posti letto per eventuale terza ondata

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 dicembre 2020) Roma – “Le aperture deinelle nostre strutture proseguono perche’ qualora dovesse esserci una, il sistema sara’ pronto ad affrontarla. Al momento, pero’, non abbiamo problemi di occupazione dine’ in area medica ne’ in terapia intensiva”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio, rispondendo all’agenzia Dire a margine di una conferenza stampa di Federfarma. “Subito dopo le festivita’ verificheremo quali sono i numeri e adotteremo le misure proporzionali all’andamento della curva” ha spiegato, che sulla riapertura delle scuole ha aggiunto: “Noi daremo tutto il supporto qualora si decida definitivamente di riaprirle, ma allo stato attuale mi sembra che ci siano ancora elementi di ...