Crisi Arsenal, in caso di retrocessione drastico taglio degli stipendi (Di martedì 22 dicembre 2020) L'Arsenal avrebbe preso una decisione forte in caso di clamorosa retrocessione in Championship L'Arsenal non se la sta passando benissimo in campionato, con il 15esimo posto in classifica a soli 4 punti di vantaggio sulla zona rossa. I tifosi temono una clamorosa retrocessione e proprio su questa ipotesi, la dirigenza dei Gunners avrebbe le dovute valutazioni. Come riportato dal Daily Mail, infatti, avrebbero deciso, in caso di discesa di Championship, di effettuare un drastico taglio degli stipendi dei calciatori. Ben il 25% per meno che porterebbe il club a risparmiare oltre 40 milioni di sterline.

