CoD Black Ops Cold War: nei leak spunta un AK-47 speciale (Di martedì 22 dicembre 2020) La community di CoD Black Ops Cold War ha scoperto rovistando nei file di gioco una skin speciale per l'AK-47. Vediamola in quest'articolo Un nuovo progetto per le armi di Cold War è trapelato tra le fila della sterminata community di Call of Duty. Ciò potrebbe segnalare una nuova tendenza nelle skin del titolo targato Activision. I giocatori hanno raccolto da tempo vari colori, effetti e altri dettagli interessanti sugli allegati attraverso il sistema di schemi di gioco. Ora, un nuovo progetto di Call of Duty: Black Ops Cold War potrebbe aggiungere nuova interattività ai cosmetici delle armi. Dall'inizio del franchise di Call of Duty, i cosmetici sono stati una delle caratteristiche preferite dai fan. I giocatori raccolgono skin, accessori, biglietti da visita e innumerevoli altri ...

