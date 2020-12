Ascolti tv 21 dicembre 2020 | GF Vip torna a vincere con Urso e Arisa | i dati

Raiofficialnews : #AscoltiTv di lunedì #21dicembre ? - Teleblogmag : Gf Vip senza una vera sfida forte vince la prima serata chiudendo all'1.30 di notte e iniziando alle 21.55 #auditel… - infoitcultura : Ascolti tv 20 dicembre digital e pay: Leao, Ilicic, Immobile accendono il calcio Sky. Bene lo sci e il BarLume free - tvzoomitalia : #Ascoltitv 21 dicembre 2020: Grande Fratello Vip vince sul film di Rai1. Ieri, lunedì 21 dicembre 2020, Grande Frat… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 21 dicembre 2020: Grande Fratello Vip vince sul film di Rai1. Ieri, lunedì 21 dicembre 2020, Grande Frat… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dicembre

Cosa fare per rendere le prossime festività un momento felice, anche per gli animali? Ne parliamo oggi, 22 dicembre #INDIRETTACONLAV alle ore 17.00 sulla nostra PAGINA FACEBOOK . Sarà possibile ascolt ...Il pubblico da casa, però, sembra non essersi annoiato per niente di questa edizione del Grande Fratello Vip e gli ascolti lo dimostrano chiaramente. La puntata del 21 dicembre, ad esempio ...