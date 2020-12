A Reggio Emilia laboratori su Zaki e Regeni: prima sapere poi reagire (Di martedì 22 dicembre 2020) REGGIO EMILIA – Patrick Zaki “sta vivendo un’esperienza drammatica sullo stesso terreno dei gravissimi fatti che hanno coinvolto Giulio Regeni” e per questo “tutti gli studenti devono sapere, per imparare a reagire”. Con questa volontà, l’istituto Alcide Cervi, che gestisce Casa Cervi a Gattatico (Reggio Emilia), sta preparando una serie di laboratori didattici da portare nelle scuole e nelle Università, prima regionali, poi nazionali, per raccontare la storia di Giulio Regeni, soprattutto dopo le recenti testimonianze che aggiungono dettagli alla morte del ragazzo. Leggi su dire (Di martedì 22 dicembre 2020) REGGIO EMILIA – Patrick Zaki “sta vivendo un’esperienza drammatica sullo stesso terreno dei gravissimi fatti che hanno coinvolto Giulio Regeni” e per questo “tutti gli studenti devono sapere, per imparare a reagire”. Con questa volontà, l’istituto Alcide Cervi, che gestisce Casa Cervi a Gattatico (Reggio Emilia), sta preparando una serie di laboratori didattici da portare nelle scuole e nelle Università, prima regionali, poi nazionali, per raccontare la storia di Giulio Regeni, soprattutto dopo le recenti testimonianze che aggiungono dettagli alla morte del ragazzo.

