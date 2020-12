2021 | il cambiamento che vogliamo

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 22 dicembre 2020) (Antonella Veltri, presidente di D.i.Re) Si chiude un anno terribile. Per la pandemia visibile, il Covid19, e per quella meno visibile ma pervasiva e continua, la violenza maschile contro le donne, diventata, se possibile, ancora più acuta. Eppure ancora una volta, come sempre, le donne hanno fatto la loro parte. Con forza, cura, amore. Resistendo e rilanciando. Sappiamo però che così non si può andare avanti. Occorre, ora più che mai, un. Il 2020 ha mostrato tutti i limiti di un sistema che ha determinato diseguaglianze e ingiustizie insostenibili negli assetti economici, nelle strutture sociali, nelle relazioni tra i generi. Un sistema retto da principi e valori in cui non ci riconosciamo. Il 2020 ha anche evidenziato il ruolo fondamentale delle donne nel sostenere - nei momenti di crisi e difficoltà - situazioni complesse e articolate, mettendo al ...