Variante Covid: ecco le regole per chi arriva dalla Gran Bretagna (Di lunedì 21 dicembre 2020) Bergamo, 21 dicembre 2020 - Ieri il Ministro della Salute ha firmato l'ordinanza che vieta l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni antecedenti all'...

Corriere : ???? La variante trovata nel Regno Unito è già in Olanda. Il commento dell'Oms - MediasetTgcom24 : Covid, ministero Salute: 'Stessa variante Gb riscontrata in Italia' - CottarelliCPI : Ora c'è pure la variante inglese del Covid. Restano solo 10 giorni alla fine di questo 2020...non se ne può più!!! - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Covid, emergenza Regno Unito: scienziati militari al lavoro per studiare la variante - JohnHard3 : RT @Adnkronos: #VarianteCovid, #Gismondo: 'Più fragili a rischio' -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Covid Variante Covid, l'immunologo: "Niente panico" il Resto del Carlino Donna con la variante del Covid19, sta bene ma ha una forte carica virale

La donna risultata positiva alla variante britannica del Covid-19 sta bene e non ha sintomi ma ha una forte carica virale. I dettagli.

Il Regno Unito è stato isolato, la nuova variante del Covid-19 fa paura

Pochi giorni fa alcuni scienziati inglesi hanno scoperto una nuova variante del Covid-19 presente nel Regno Unito, creando nuovo allarmismo tra i cittadini di tutto il ...

