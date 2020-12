Uomini e Donne, Gianluca De Matteis abbandona il trono tra le lacrime (Di martedì 22 dicembre 2020) Gianluca De Matteis ha deciso di lasciare il trono di Uomini e Donne: il giovane romano ha spiegato i motivi del suo abbandono salutando tutti tra le lacrime. Uomini e Donne perde uno dei suoi tronisti: Gianluca De Matteis ha abbandonato il programma tra le lacrime perché nonostante le numerose frequentazioni non è riuscito a legare con nessuna corteggiatrice. Oggi è andata in onda la puntata in cui Gianluca De Matteis ha abbandonato Uomini e Donne, la scelta del tronista era stata ampiamente anticipata dagli spoiler che giravano in rete ma solo oggi gli appassionati del dating show hanno potuto ... Leggi su movieplayer (Di martedì 22 dicembre 2020)Deha deciso di lasciare ildi: il giovane romano ha spiegato i motivi del suo abbandono salutando tutti tra leperde uno dei suoi tronisti:Dehato il programma tra leperché nonostante le numerose frequentazioni non è riuscito a legare con nessuna corteggiatrice. Oggi è andata in onda la puntata in cuiDehato, la scelta del tronista era stata ampiamente anticipata dagli spoiler che giravano in rete ma solo oggi gli appassionati del dating show hanno potuto ...

virginiaraggi : Sono stata al deposito Atac di Portonaccio per augurare ai dipendenti e alle loro famiglie un buon Natale. Autisti… - franzrusso : «Appena arrivati nel campo di Auschwitz, ci hanno divisi, uomini e donne. Mi stavo unendo al mio gruppo, ma mia mam… - trash_italiano : Qui per dirti che Uomini e Donne non è ancora entrato in pausa e andrà in onda anche oggi. - joanaexiste1 : Quindi tutti i blocchi su Cristiano ma mai sia riprendere Sonia e Samantha, per gli uomini creano un putiferio gius… - Valenti66709391 : RT @americancarpy: scusate ma è sanremo, amici, uomini&donne o che? perché di reality stasera non c’è nulla ?? #GFVIP -