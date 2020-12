Sonia Lorenzini svela le chat private avute con Mario Ermito (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sonia Lorenzini e Mario Ermito si sono conosciuti via chat questa estate quando l’attore, single da poco, ha iniziato a mandare dei messaggi privati a lei invitandola a Roma per un week end a casa sua. Le conversazioni private fra loro erano state anticipate da Parpiglia e Sonia, ieri, le ha praticamente confermate a Dayane Mello. “Mario mi ha scritto su Instagram, ci siamo trovati anche bene a parlare, ma io ero molto concentrata su me stessa. Mi sono lasciata a maggio ed a luglio sono partita per un viaggio e mentre ero via, lui mi ha scritto. Perché non mi caga qua? Lui ogni tanto lancia la battutina, ma se il suo modo di corteggiare una persona è versare l’olio nella camomilla.. Ma stai scherzando?”. Sonia ... Leggi su biccy (Di lunedì 21 dicembre 2020)si sono conosciuti viaquesta estate quando l’attore, single da poco, ha iniziato a mandare dei messaggi privati a lei invitandola a Roma per un week end a casa sua. Le conversazionifra loro erano state anticipate da Parpiglia e, ieri, le ha praticamente confermate a Dayane Mello. “mi ha scritto su Instagram, ci siamo trovati anche bene a parlare, ma io ero molto concentrata su me stessa. Mi sono lasciata a maggio ed a luglio sono partita per un viaggio e mentre ero via, lui mi ha scritto. Perché non mi caga qua? Lui ogni tanto lancia la battutina, ma se il suo modo di corteggiare una persona è versare l’olio nella camomilla.. Ma stai scherzando?”....

