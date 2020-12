Solstizio d'inverno 2020, cos'è e perché quest'anno sarà un vero spettacolo (Di lunedì 21 dicembre 2020) Lo spettacolare Solstizio d’inverno 2020 è l’evento astronomico dell’anno, da segnare sulla propria agenda per il 21 dicembre alle 10.02. E non solo perché all’autunno subentra l’inverno. In quella data nel cielo sarà possibile assistere a un evento epocale di rara bellezza: la congiunzione di Giove e Saturno. Come senz'altro già sappiamo nel giorno del Solstizio invernale il Sole raggiunge la sua altezza massima nell’emisfero australe e di conseguenza nel nostro, chiamato boreale, raggiunge quella minima, passando sopra l’orizzonte un tempo molto limitato. Per il numero di ore di luce che questo fenomeno determina abbiamo così il giorno più corto dell’anno. Giove e Saturno si incontrano nel cielo L’inizio ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 21 dicembre 2020) Lo spettacolared’è l’evento astronomico dell’, da segnare sulla propria agenda per il 21 dicembre alle 10.02. E non soloall’autunno subentra l’. In quella data nel cielopossibile assistere a un evento epocale di rara bellezza: la congiunzione di Giove e Saturno. Come senz'altro già sappiamo nel giorno delinvernale il Sole raggiunge la sua altezza massima nell’emisfero australe e di conseguenza nel nostro, chiamato boreale, raggiunge quella minima, passando sopra l’orizzonte un tempo molto limitato. Per il numero di ore di luce cheo fenomeno determina abbiamo così il giorno più corto dell’. Giove e Saturno si incontrano nel cielo L’inizio ...

