Sapete cos’è la Vestitofobia? Magari ne soffrite e non conoscevate il nome di questa particolare paura

In psicologia, la fobia è una paura irrazionale nei riguardi di qualcosa o qualcuno, che può arrivare anche a limitare l'autonomia di una persona. Il sintomo che si nota maggiormente, nel momento in cui si presenta una fobia, è che il soggetto che ne soffre vuole evitare accuratamente di poter stare nei paragi di qualcosa che la possa scatenare. Esistono davvero moltissimi tipi di fobia; tra le più comuni sicuramente l'Aracnofobia (ragni) e l'Agorafobia (spazi aperti), ma possiamo trovarci davanti a persone con fobie davvero assurde e che mai avremmo pensato potessero esistere. Tra queste, per esempio, troviamo di certo la Vestitofobia, che come suggerisce il nome, è la paura dei vestiti. Foto: pixabay/aytuguluturk Secondo gli esperti, questa particolare paura, si ...

