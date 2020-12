Recovery: Conte, ‘inizia interlocuzione ma fare in fretta, non possiamo permetterci ritardi’ (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Adnkronos) – “Il Piano nazionale deve riflettere e riflette le indicazioni del Parlamento sulle linee guida. Ringrazio i parlamentari che hanno lavorato nelle rispettive commissioni a quelle relazioni che sono state fatte con impegno. Non vedo l’ora di mandare il documento di aggiornamento per poi ricevere ulteriori indirizzi e predisporci al piano finale. È un piano che fa parte di una strategia europea che acquisisce maggiore forza perché tutti gli Stati dovranno muoversi in direzione strategica. È interessante considerare che altri piani verranno elaborati, offriranno al nostro export la possibilità di espandersi”. Così il premier Giuseppe Conte, nel corso dell’incontro con la delegazione M5S sul Recovery plan. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Adnkronos) – “Il Piano nazionale deve riflettere e riflette le indicazioni del Parlamento sulle linee guida. Ringrazio i parlamentari che hanno lavorato nelle rispettive commissioni a quelle relazioni che sono state fatte con impegno. Non vedo l’ora di mandare il documento di aggiornamento per poi ricevere ulteriori indirizzi e predisporci al piano finale. È un piano che fa parte di una strategia europea che acquisisce maggiore forza perché tutti gli Stati dovranno muoversi in direzione strategica. È interessante considerare che altri piani verranno elaborati, offriranno al nostro export la possibilità di espandersi”. Così il premier Giuseppe, nel corso dell’incontro con la delegazione M5S sulplan. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Conte Recovery, Conte vede i partiti: "Non possiamo permetterci ritardi. Il piano rifletterà le indicazioni delle Camere. Tra i pilastri anche la riforma della giustizia" Il Fatto Quotidiano Recovery: Franceschini, Orlando e capigruppo nella delegazione Pd da Conte

Roma, 21 dic. (Adnkronos) – La delegazione Pd che sarà questa sera dal premier Giuseppe Conte dovrebbe essere composta, a quanto si apprende, dal capodelegazione Dario Franceschini, ministri, capigrup ...

Recovery: terminato incontro Conte-delegazione M5S

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - E' terminato, dopo circa due ore, l'incontro a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i ministri Roberto Gualtieri e Enzo Amendola con la delegazione del M5S sul ...

Roma, 21 dic. (Adnkronos) – La delegazione Pd che sarà questa sera dal premier Giuseppe Conte dovrebbe essere composta, a quanto si apprende, dal capodelegazione Dario Franceschini, ministri, capigrup ...

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - E' terminato, dopo circa due ore, l'incontro a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i ministri Roberto Gualtieri e Enzo Amendola con la delegazione del M5S sul ...