Novotech | è made in Sud il primo idrovolante con le ali pieghevoli

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Unbiposto, ilal mondo – dicono i costruttori – con le ali, che potrà migliorare la mobilità, superando le barriere dei trasporti pubblici e privati. Domani, alle 10,30, via web, laSrl presenterà “Seagull” (Gabbiano) un mezzo a propulsione ibrido-elettrica, realizzato con materiali compositi e processi di fabbricazione sostenibili nelle due sedi dell’azienda: una a Casoria (Napoli), l’altra ad Avetrana (Taranto). Il programma Seagull è cominciato a gennaio 2018 grazie ad un parziale finanziamento da parte del ministero dello Sviluppo Economico. È dotato di 2 ali in alluminio con una apertura di 11 metri, che si ripiegano con un semplice click dopo l’ammaraggio, nella fase di attracco al pontile, e poi si riaprono in mare aperto, con un altro click, al momento del decollo che ...