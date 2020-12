Libia, amara scoperta su peschereccio Medinea: rubati alcuni oggetti (Di lunedì 21 dicembre 2020) . Presto sanificazione per la presenza di topi Scoperto furto sul peschereccio “Medinea”, liberato dalla Libia. rubati pc portatile, schermo radar e forno. La scoperta è avvenuta oggi, poiché l’armatore Marco Marrone è salito per la prima volta a bordo del “Medinea”, dopo l’attracco di ieri in L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 21 dicembre 2020) . Presto sanificazione per la presenza di topi Scoperto furto sul”, liberato dallapc portatile, schermo radar e forno. Laè avvenuta oggi, poiché l’armatore Marco Marrone è salito per la prima volta a bordo del “”, dopo l’attracco di ieri in L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

peterkama : Rubati il pc portatile, uno schermo radar e il forno in cucina. Stamattina l'armatore Marco Marrone, dopo l'arrivo… - infoitinterno : Mazara, amara sorpresa per l'armatore: anche furti sul peschereccio Medinea sequestrato in Libia - MazaraNews : Mazara, amara sorpresa per l'armatore: anche furti sul peschereccio Medinea sequestrato in Libia… - RobesSimon : In Libia i rosiconi avrebbero preferito lacrime e sangue - Letto su @fattoquotidiano Riflessione amara e sarcastica… -

Ultime Notizie dalla rete : Libia amara Mazara, amara sorpresa per l'armatore: anche furti sul peschereccio Medinea sequestrato in Libia Giornale di Sicilia Libia, amara scoperta su peschereccio Medinea: rubati alcuni oggetti

Libia, amara scoperta su peschereccio Medinea: rubati alcuni oggetti. Presto sanificazione per la presenza di topi ...

Libia: scoperto furto su peschereccio Medinea

Rubati il pc portatile, uno schermo radar e il forno in cucina. Stamattina l'armatore Marco Marrone, dopo l'arrivo ieri in porto, è salito per la prima volta a bordo del "Medinea" ha trovato l'amara s ...

Libia, amara scoperta su peschereccio Medinea: rubati alcuni oggetti. Presto sanificazione per la presenza di topi ...Rubati il pc portatile, uno schermo radar e il forno in cucina. Stamattina l'armatore Marco Marrone, dopo l'arrivo ieri in porto, è salito per la prima volta a bordo del "Medinea" ha trovato l'amara s ...