Le confessioni di Alba Parietti su Mourinho | i messaggi | i social ed i rimpianti

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Josèè un personaggio affascinante, sia come allenatore ma è anche molto apprezzato dalle donne, l’ultima rivelazione diha portato tantissime reazioni. Adesso guida il Tottenham, la stagione del club inglese è molto positiva e lo Special One può togliersi tantissime soddisfazioni. Nella sua carriera ha vinto molti trofei, si è confermato sempre uno dei migliori nel suo ruolo. E’ molto apprezzato anche dalle donne dello spettacolo, le ultimenon sono passate inosservate. La nuova fidanzata di Zaniolo: tutto su Madalina Ghenea, modella e attrice rumena FOTOsu(Photo by Elisabetta Villa/Getty Images)ha svelato tanti dettagli nel suo libro “La cacciatrice ...