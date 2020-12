Grande Fratello Vip, chi è uscito ieri sera? Nessun eliminato e verdetto a sorpresa (Video) (Di martedì 22 dicembre 2020) Chi è uscito ieri sera al Grande Fratello Vip 5? Nella puntata di Grande Fratello di lunedì 21 dicembre 2020, Nessun eliminato nella Casa di Cinecittà. Dei 4 concorrenti nominati al televoto, 3 sono risultati salvi, grazie ai voti dei telespettatori a casa, mentre invece soltanto uno dei “vipponi” è finito di nuovo in nomination. Grande Fratello Vip, chi è uscito ieri sera? (21 dicembre 2020) Più nel dettaglio, il concorrente di Grande Fratello Vip 5 non eliminato, ma comunque meno votato al televoto da casa e dunque primo nominato fino alla prossima puntata di Gf Vip, è stato Giacomo Urtis. A ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 22 dicembre 2020) Chi èalVip 5? Nella puntata didi lunedì 21 dicembre 2020,nella Casa di Cinecittà. Dei 4 concorrenti nominati al televoto, 3 sono risultati salvi, grazie ai voti dei telespettatori a casa, mentre invece soltanto uno dei “vipponi” è finito di nuovo in nomination.Vip, chi è? (21 dicembre 2020) Più nel dettaglio, il concorrente diVip 5 non, ma comunque meno votato al televoto da casa e dunque primo nominato fino alla prossima puntata di Gf Vip, è stato Giacomo Urtis. A ...

