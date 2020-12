Grande Fratello Vip | Cecilia Caprotti | Pamela Prati un caso clinico e lei la querela

(Di lunedì 21 dicembre 2020) La showgirl sarda, in seguito alle dichiarazioni dell'ex naufraga al Gf Vip, ha annunciato di averlata.

GrandeOrienteit : #NedoFiano, Gran Maestro Onorario del GOI è passato all'Oriente Eterno. Tra i sopravvissuti agli orrori di… - trash_italiano : Ilary Blasi @ Grande Fratello Vip 6 ? OGNI RT È IMPORTANTE ? - trash_italiano : #GFVIP, Pamela Prati querela Cecilia Capriotti e Tommaso Zorzi - katnip74 : RT @BenedettaFrucci: Il Premier Conte convoca le forze di maggioranza. Penserete con una chiamata. No, con un messaggino di Casalino alle… - flashpoke : RT @gditom: Dice Pier Silvio Berlusconi che con programmi come quelli della D'Urso e il Grande Fratello fanno 'un servizio di pubblica util… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

A “Live non è la D'Urso” Selvaggia Roma, recentemente eliminata dal Grande Fratello Vip, incontra il padre, arrivato appositamente in volo dalla Tunisia. Selvaggia Roma ...In particolare tra Cecilia e Tommaso Zorzi è nato un grande feeling e i due passano ore a chiacchierare e divertirsi. A tal proposito, qualche giorno fa, la Capriotti ha parlato di Pamela Prati e del ...