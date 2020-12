Governo: Berlusconi, 'non ne vedo uno nuovo all'orizzonte e non credo ai tecnici' (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Non credo nei governi tecnici e non vedo un nuovo Governo all'orizzonte. Forza Italia per il bene del Paese è disposta a lavorare con il Governo che c'è, anche se non ci piace". Lo dice Silvio Berlusconi al 'Messaggero', sottolineando: "Il Recovery fund nasce fondamentalmente dal Ppe e dai governi che ne sono espressione". Il leader di Forza Italia, tra le altre cose, parla delle prossime elezioni amministrative nella Capitale: "A Roma, come nelle altre città, troveremo presto i nomi più adeguati non solo per vincere ma per un buon Governo che duri 5 anni". Sul vaccino per il Covid, Berlusconi dice: "Sono disposto a fare il vaccino pubblicamente davanti alle telecamere, se questo può essere ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Nonnei governie nonunall'. Forza Italia per il bene del Paese è disposta a lavorare con ilche c'è, anche se non ci piace". Lo dice Silvioal 'Messaggero', sottolineando: "Il Recovery fund nasce fondamentalmente dal Ppe e dai governi che ne sono espressione". Il leader di Forza Italia, tra le altre cose, parla delle prossime elezioni amministrative nella Capitale: "A Roma, come nelle altre città, troveremo presto i nomi più adeguati non solo per vincere ma per un buonche duri 5 anni". Sul vaccino per il Covid,dice: "Sono disposto a fare il vaccino pubblicamente davanti alle telecamere, se questo può essere ...

