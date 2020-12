Global Orgasm for Peace Day | perché si festeggia

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Il 21 dicembre è ilforDay. Sai cos’è? La ricorrenza non va confusa la Giornata Internazionale dell’o, che invece cade in estate, il 31 luglio. IlforDay, che si celebra il 21 dicembre, coincide con il solstizio d’inverno ed è la “Giornata Mondiale dell'o per la Pace”, come risulta da una traduzione letterale della sua definizione. Ideata nel 2006 da due attivisti americani, Paul Reffell e Donna Sheehan, si tratta quindi di una celebrazione che di certo ha a che fare con il sesso – e il culmine del piacere, l’o – poiché (ri)lancia il messaggio «Fate l’amore per fare la pace», evoluzione moderna di quello anni ’60 «Fate l’amore, non fate la guerra». Il concetto alla base del ...