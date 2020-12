Furti in due cimiteri nel Casertano: rubati alberelli di Natale sulle tombe (Di lunedì 21 dicembre 2020) Furti a raffica, negli ultimi giorni, sia al cimitero di Arienzo che in quello di San Felice a Cancello, nel Casertano. Sono stati rubati diverse piante e fiori ,e addirittura una lastra di marmo, ma ... Leggi su leggo (Di lunedì 21 dicembre 2020)a raffica, negli ultimi giorni, sia al cimitero di Arienzo che in quello di San Felice a Cancello, nel. Sono statidiverse piante e fiori ,e addirittura una lastra di marmo, ma ...

Ultime Notizie dalla rete : Furti due Furti in due cimiteri nel Casertano, rubati alberelli di Natale sulle tombe Il Mattino Rubate luci di Natale sulle tombe, furti in due cimiteri

Caserta – Rubati diverse piante e fiori, una lastra di marmo di una tomba, e addirittura piccole luminarie natalizie, tra cui diversi alberelli. È accaduto qualche giorno fa nei cimiteri di Arienzo e ...

Non è chiaro se in entrambi i casi si trattasse di abitazioni tenute d’occhio dai professionisti del furto ma, al momento, l’ipotesi più accreditata è che si tratta di ladruncoli specializzati in ...

Caserta – Rubati diverse piante e fiori, una lastra di marmo di una tomba, e addirittura piccole luminarie natalizie, tra cui diversi alberelli. È accaduto qualche giorno fa nei cimiteri di Arienzo e ...