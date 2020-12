Covid | variante inglese più “contagiosa del 70%”? Scienziati scettici | “Vogliamo le prove”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Londra, 21 dic – Boris Johnson ieri sera è stato esortato da un gruppo dia pubblicareevidenti dei datiche ha usato per “cancellare” il Natale per milioni di britannici. Il Primo Ministro, infatti, ha affermato che la nuovadel coronavirus potrebbe essere fino alpiù trasmissibile rispetto ai ceppi precedenti, e ciò potrebbe sopraffare il servizio sanitario. Gli: “Dove sono i dati sul?” Ed è per questa ragione che la scorsa notte Carl Heneghan, professore di medicina basata presso il Nuffield Department of Primary Care dell’Università di Oxford, ha espressosmo sulla cifra del. Heneghan ha affermato che è “troppo presto per arrivare a questa ...