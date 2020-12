Covid, Miozzo: “Non creare problemi e dubbi sul vaccino” (Di lunedì 21 dicembre 2020) ROMA – “Non dobbiamo cominciare a creare problemi o dubbi sul vaccino. Poi il condizionale va sempre bene. Tutti concordano nel dire che il vaccini e’ efficace e deve essere fatto”. Cosi’ Agostino Miozzo, coordinatore Comitato tecnico scientifico, ad Agora’ Rai Tre, condotto da Luisella Costamagna, sulla nuova variante di virus e sul vaccino. Leggi su dire (Di lunedì 21 dicembre 2020) ROMA – “Non dobbiamo cominciare a creare problemi o dubbi sul vaccino. Poi il condizionale va sempre bene. Tutti concordano nel dire che il vaccini e’ efficace e deve essere fatto”. Cosi’ Agostino Miozzo, coordinatore Comitato tecnico scientifico, ad Agora’ Rai Tre, condotto da Luisella Costamagna, sulla nuova variante di virus e sul vaccino.

