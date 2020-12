Casertana-Viterbese | l’Asl si giustifica | “Non hanno chiesto pareri su giocatori con febbre”

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 dicembre 2020)di Caserta sidopo la disputa dicontra le fila dei campani chegiocato con lae sono poi risultati positivi al coronavirus. Secondo quanto raccolto dall’Ansa,competente non ha mai ricevuto una richiesta formale di un parere circa la possibilità di evitare di scendere in campo allo stadio Pinto. Ed è proprio per questo, a quanto spiegano dall’azienda sanitaria locale, che non vi è stato alcun intervento in merito sull’opportunità di giocare o meno.ricorda anche che non può interferire sulle norme della Lega Pro e della Figc, ma solo dare eventuali suggerimenti. In ogni caso, arriverà un parere ufficiale nella giornata di domani in vista della partita contro la ...