Boga | «Vogliamo l’Europa | non ci poniamo limiti Sogno di giocare in Champions»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Jeremie, attaccante del Sassuolo, ha parlato a Le Parisien degli obiettivi del club emiliano. Queste le sue dichiarazioni Jeremieha parlato a Le Parisien degli obiettivi del Sassuolo e della sua carriera. Queste le sue dichiarazioni. ARRIVO AL CHELSEA – «L’arrivo al Chelsea? I miei primi due anni al Chelsea sono stati molto duri. Non è mai facile tagliare il filo in giovane età, stare lontani dalla città in cui sei cresciuto e separarti dai tuoi amici d’infanzia. Ma sono riuscito a integrarmi nel mio nuovo ambiente. Ho imparato molto al Chelsea. Stiamo ancora parlando di uno dei migliori centri di formazione in Inghilterra, e anche nel mondo. Abbiamo vinto molti titoli, soprattutto la Youth League nel 2015». ARRIVO AL SASSUOLO – «Ho trovato stabilità ed efficacia lì. Si vede nelle mie prestazioni. Cambiavo spesso Paese, non è semplice e non ...