Alessandro Gassmann: chi è la moglie Sabrina Knaflitz? Tutto su di lei (Di lunedì 21 dicembre 2020) Alessandro Gassmann è uno dei volti più noti ed apprezzati del cinema italiano. L’attore romano è figlio d’arte, figlio del grandissimo Vittorio Gassmann, ed è proprio grazie al padre che ha fatto il suo esordio nel mondo del cinema quando aveva soli 17 anni. Alessabdro Gassmann è sposato con Sabrina Knaflitz, italianissima a dispetto del suo cognome. Quest’ultimo deriva dalle origini austriache del padre della donna.Sabrina Knaflitz è nata a Roma il 25 Novembre 1976, sotto il segno del Sagittario. La donna è un’attrice molto brava e tra le sue più grandi passioni vi è il teatro. Di lei sappiamo che ha preso parte a numerosi film e che ha esordito niente meno che con Mario Monicelli, con la pellicola del 1988 I Picari! Nel corso di un’intervista per ... Leggi su giornal (Di lunedì 21 dicembre 2020)è uno dei volti più noti ed apprezzati del cinema italiano. L’attore romano è figlio d’arte, figlio del grandissimo Vittorio, ed è proprio grazie al padre che ha fatto il suo esordio nel mondo del cinema quando aveva soli 17 anni. Alessabdroè sposato con, italianissima a dispetto del suo cognome. Quest’ultimo deriva dalle origini austriache del padre della donna.è nata a Roma il 25 Novembre 1976, sotto il segno del Sagittario. La donna è un’attrice molto brava e tra le sue più grandi passioni vi è il teatro. Di lei sappiamo che ha preso parte a numerosi film e che ha esordito niente meno che con Mario Monicelli, con la pellicola del 1988 I Picari! Nel corso di un’intervista per ...

GassmanGassmann : Coronavirus, Alessandro Gassmann: 'Un contributo sarebbe importante e doveroso per chi soffre' - zazoomblog : Alessandro Gassmann: “Ecco che tipo di padre sono” - #Alessandro #Gassmann: #“Ecco #padre - tiziano_re : @EsercitoCrucian Ecco un altro Alessandro Gassmann...proprio una coppia di somari...che vada a fare la brutta copia… - EmiSilver1 : RT @Gabbiacane: Alessandro Gassmann: 'Mi lavo le mani trenta volte al giorno'. Avevo dieci anni quando anche a me venne una mania simile.… - Mamox__ : @FrancescaLupo15 Ma no Fra, mi spiace perchè è uno dei miei attori preferiti, mi sta simpatico. Ma va beh, pazienza… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Gassmann Alessandro Gassmann: "Il Covid ci apra gli occhi: impariamo a non sfruttare il Pianeta" La Repubblica Alessandro Gassmann: chi è la moglie Sabrina Knaflitz? Tutto su di lei

Alessandro Gassmann: chi è la moglie Sabrina Knaflitz? Tutto su di lei - Alessandro Gassmann è uno dei volti più noti ed apprezzati del cinema italiano. L'attore romano è figlio d'arte, figlio del gra ...

Covid, 10.872 nuovi casi nelle ultime 24 ore e 415 morti

L'offerta delle reti dal 21 al 27 dicembre. Dal pesciolino Nemo ai ladri Giallini e Gassmann, ognuno trova la sua storia ...

Alessandro Gassmann: chi è la moglie Sabrina Knaflitz? Tutto su di lei - Alessandro Gassmann è uno dei volti più noti ed apprezzati del cinema italiano. L'attore romano è figlio d'arte, figlio del gra ...L'offerta delle reti dal 21 al 27 dicembre. Dal pesciolino Nemo ai ladri Giallini e Gassmann, ognuno trova la sua storia ...