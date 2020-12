Violenza sessuale a Valmontone, in tre afferrano e palpeggiano una 16enne alla stazione (Di domenica 20 dicembre 2020) Minuti di terrore a Valmontone, in provincia di Roma. Gli agenti hanno messo le manette ai polsi di tre giovani, che devono rispondere all’accusa di avere stuprato una ragazzina di 16 anni, palpeggiandola nelle parti intime dopo averla circondata nei pressi della stazione. Si tratta di un pregiudicato italiano di 27 anni, un marocchino di 20 e un iracheno di 28 anni con precedenti di polizia. La 16enne era alla stazione di Valmontone La vittima era appena scesa dal treno nella stazione di Valmontone, alle porte di Roma. Erano circa le 18. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di Colleferro, i tre l’avrebbero vista da sola. L’avrebbero seguita, avvicinata e circondata. Poi l’avrebbero bloccata poco lontano dalla ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 20 dicembre 2020) Minuti di terrore a, in provincia di Roma. Gli agenti hanno messo le manette ai polsi di tre giovani, che devono rispondere all’accusa di avere stuprato una ragazzina di 16 anni, palpeggiandola nelle parti intime dopo averla circondata nei pressi della. Si tratta di un pregiudicato italiano di 27 anni, un marocchino di 20 e un iracheno di 28 anni con precedenti di polizia. LaeradiLa vittima era appena scesa dal treno nelladi, alle porte di Roma. Erano circa le 18. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di Colleferro, i tre l’avrebbero vista da sola. L’avrebbero seguita, avvicinata e circondata. Poi l’avrebbero bloccata poco lontano d...

