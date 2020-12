Tragedia sulle strade, auto si schianta contro un albero: morti due ragazzi giovanissimi (Di domenica 20 dicembre 2020) Due ragazzi di 21 e 24 anni sono morti nel pomeriggio di ieri a Soncino (Cremona) schiantandosi in auto contro un albero dopo essere finiti in una scarpata. Tragico incidente nel primo pomeriggio di ieri a Soncino, comune in provincia di Cremona. Un’auto, con a bordo tre ragazzi che procedeva lungo via Brescia, per cause L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 20 dicembre 2020) Duedi 21 e 24 anni sononel pomeriggio di ieri a Soncino (Cremona)ndosi inundopo essere finiti in una scarpata. Tragico incidente nel primo pomeriggio di ieri a Soncino, comune in provincia di Cremona. Un’, con a bordo treche procedeva lungo via Brescia, per cause L'articolo proviene da YesLife.it.

