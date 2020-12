Thuram jr e lo sputo in faccia a Posch | ecco le scuse

(Di domenica 20 dicembre 2020) Un gesto inaccettabile. Ancor di più ai tempi del Coronavirus. Ieri Marcusè stato espulso in Borussia Moenchengladbach-Hoffenheim per aver sputato ina Stefan. A inizio stagione ...

Un gesto condannabile in ogni dove, soprattutto in tempi di pandemia quello di Marcus Thuram che, in Borussia Monchengladbach-Hoffenheim, è stato espulso per aver sputato sul viso dell’avversario Stef ...L'attaccante esterno del ‘Gladbach è stato espulso grazie all’intervento del VAR per aver sputato in faccia a Stefan Posch. Un comportamento terribile e inaccettabile. Poche ore dopo il brutto ...