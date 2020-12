Serie A, Milan ancora primo: Sassuolo ko col gol più veloce di sempre, ma l'Inter tiene il passo (Di domenica 20 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Dieci gol e risultati significativi nelle quattro partite della 15, valide per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Dopo due pareggi consecutivi torna a vincere il Milan e lo fa in maniera convincente per 2-1 al “Mapei Stadium” contro il Sassuolo di De Zerbi. Pronti via ed è Leao a sbloccare il match dopo appena sei secondi di gioco (rete più veloce della storia della Serie A), sfruttando un passaggio filtrante di Calhanoglu. I rossoneri sono in forma strepitosa e al 26? raddoppiano con Saelemaekers che mette in rete un perfetto assist dalla sinistra di Theo Hernandez. Nei minuti finali accorcia il Sassuolo con una punizione di Berardi, ma alla fine vince il Milan che resta quindi in vetta. Ad inseguire la squadra di Pioli c'è ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Dieci gol e risultati significativi nelle quattro partite della 15, valide per la quattordicesima giornata del campionato diA. Dopo due pareggi consecutivi torna a vincere ile lo fa in maniera convincente per 2-1 al “Mapei Stadium” contro ildi De Zerbi. Pronti via ed è Leao a sbloccare il match dopo appena sei secondi di gioco (rete piùdella storia dellaA), sfruttando un passaggio filtrante di Calhanoglu. I rossoneri sono in forma strepitosa e al 26? raddoppiano con Saelemaekers che mette in rete un perfetto assist dalla sinistra di Theo Hernandez. Nei minuti finali accorcia ilcon una punizione di Berardi, ma alla fine vince ilche resta quindi in vetta. Ad inseguire la squadra di Pioli c'è ...

