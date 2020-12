Roma, non c’è più posto al cimitero e le bare finiscono nei container (Di domenica 20 dicembre 2020) container refrigerati per depositare le bare che non trovano posto al cimitero. Questa la decisione dell’Ama, che ha noleggiato per 6 mesi 10 container per ospitare momentaneamente le salme delle vittime del Covid-19. Accadrà alla periferia di Roma, nel quartiere Prima Porta, dove è stato individuato uno spazio vicino il forno crematorio del cimitero Flaminio. Si tratta di defunti in attesa di essere cremati: la decisone di ospitare le salme nei container deriva dall’impossibilità, nonostante la struttura crematoria lavori a pieno regime, di soddisfare tutte le richieste per tempo. Superfluo ricordare che i ritardi sono dovuti all’ingente numero di morti causati dal Coronavirus nell’ultimo periodo. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 20 dicembre 2020)refrigerati per depositare leche non trovanoal. Questa la decisione dell’Ama, che ha noleggiato per 6 mesi 10per ospitare momentaneamente le salme delle vittime del Covid-19. Accadrà alla periferia di, nel quartiere Prima Porta, dove è stato individuato uno spazio vicino il forno crematorio delFlaminio. Si tratta di defunti in attesa di essere cremati: la decisone di ospitare le salme neideriva dall’impossibilità, nonostante la struttura crematoria lavori a pieno regime, di soddisfare tutte le richieste per tempo. Superfluo ricordare che i ritardi sono dovuti all’ingente numero di morti causati dal Coronavirus nell’ultimo periodo. su Il Corriere della Città.

