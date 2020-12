Ristoratori della Campania in piazza contro la linea del rigore di De Luca (Di domenica 20 dicembre 2020) Roma, 20 dic – Nonostante la decadenza del dpcm del 3 dicembre prevista per oggi, la Campania non passa in fascia gialla ma rimane zona arancione, per poi il 24 adeguarsi alla zona rossa nazionale. De Luca va avanti con la linea del massimo rigore confermando tutte le restrizioni proprie della zona arancione. Coprifuoco dunque dalle 22 alle 5, divieto di spostamenti tra comuni senza comprovate esigenze di lavoro, salute e studio e bar e ristoranti chiusi. Aggiungendo il divieto di asporto di bevande alcoliche e non dopo le 11 di mattina per le attività della ristorazione e i bar. De Luca prosegue col terrorismo mediatico “La Campania rimane come è adesso. Non vi fate confondere, non cambia niente fino al 24 dicembre, quando avremo la zona rossa decisa ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 20 dicembre 2020) Roma, 20 dic – Nonostante la decadenza del dpcm del 3 dicembre prevista per oggi, lanon passa in fascia gialla ma rimane zona arancione, per poi il 24 adeguarsi alla zona rossa nazionale. Deva avanti con ladel massimoconfermando tutte le restrizioni propriezona arancione. Coprifuoco dunque dalle 22 alle 5, divieto di spostamenti tra comuni senza comprovate esigenze di lavoro, salute e studio e bar e ristoranti chiusi. Aggiungendo il divieto di asporto di bevande alcoliche e non dopo le 11 di mattina per le attivitàristorazione e i bar. Deprosegue col terrorismo mediatico “Larimane come è adesso. Non vi fate confondere, non cambia niente fino al 24 dicembre, quando avremo la zona rossa decisa ...

L'anno nuovo premierà i piatti semplici: pochi ingredienti, molti ortaggi. E spuntano tante novità: caffè spalmabile, uova surgelate a base vegetale, birra di semi di avocado. Tra sostenibilità e salu ...

