Recovery Plan, Conte: "Disponibili al confronto, passeremo più volte in Parlamento" (Di domenica 20 dicembre 2020) Recovery Plan, il premier scongiura la crisi di governo dichiarandosi disposto al dialogo, ma la tensione nella maggioranza resta alta. Dopo l'approvazione del Decreto Natale, la vera sfida che attende adesso il premier è sul Recovery Plan, che mai come in questo momento, si sta dimostrando il vero ago della bilancia per il futuro di L'articolo proviene da Inews.it.

