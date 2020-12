Operazione antidroga a Palermo | smantellata rete di corrieri

(Di domenica 20 dicembre 2020)(ITALPRESS) – La Polizia di Stato diha arrestato 13 persone in prevalenza cittadini extracomunitari di nazionalità nigeriana, neutralizzando una delle principali roccaforti del traffico di sostanze stupefacenti del capoluogo siciliano.Le indagini dei poliziotti della squadra mobile hanno consentito di delineare l’esistenza di un’associazione a delinquere di tipo gerarchico e piramidale. Al vertice si ponevano due soggetti di nazionalità nigeriana, con precedenti specifici in materia di stupefacenti, regolarmente presenti sul territorio nazionale, tanto da beneficiare anche del “reddito di cittadinanza”, che erano coadiuvati da altri 5 connazionali e supportati da un cittadino italiano. Le indagini, avviate a fine aprile 2020, consentivano di documentare un traffico di droga – cocaina ed eroina – che giungeva a...

All'alba la Polizia di Stato ha posto in stato di fermo 13 persone che gestivano una delle principali fonti di spaccio di sostanze stupefacenti del capoluogo siciliano. A dare il via all'operazione la ...