Milano, ucciso in strada il medico 65enne Stefano Ansaldi: nella stessa area rapinato un pensionato. Killer in fuga (Di domenica 20 dicembre 2020) Prima o poco dopo hanno probabilmente rubato rolex e cellulare a un pensionato in via Settembrini, e a pochi minuti di distanza hanno ucciso Stefano Ansaldi, ginecologo 65enne di Benevento con studio a Napoli, con una coltellata alla gola. Sgozzata per una rapina finita male intorno alle 18.30, la vittima stava passeggiando all'angolo fra via Scarlatti all'angolo con via Mauro Macchi, sotto un'impalcatura di un palazzo coperta da teli di plastica. È stato aggredito a pochi decine di metri dalla Stazione Centrale: è stramazzato per terra, in una pozza di sangue, con una profonda ferita alla gola. Il coltello è stato rinvenuto sul posto. È morto rapidamente prima dell'arrivo dei sanitari dell'ambulanza. Forse Ansaldi si trovava occasionalmente nel capoluogo lombardo.

