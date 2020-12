Micro french | la manicure invernale è minimal e chic!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 20 dicembre 2020) Avete mai sentito della? Questa stagione ildiventa trendy. Via libera, dunque, alla linea sottilissima sulla puntata dell’unghia, da fare con il gesso bianco oppure con il nero. Volendo, potete optare anche per colori accesi oppure per smalti glitter che nel periodo natalizio sono davvero la scelta più appropriata, per non parlare del gold, l’oro più festaiolo che si possa immaginare. Lanon è mai mancata tra le tendenze della nail art. Da sempre raffinata ed elegante, è anche particolarmente versatile. Curiose di sapere come fare? Iniziamo!: la scelta giusta per chi ama la sobrietà Questo tipo difa al caso vostro se amate la sobrietà e l’eleganza. A differenza di quella classica, la lunetta colorata presente sulla ...