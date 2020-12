Mario Ermito fa un’eclatante confessione su Lady Gaga al GF Vip: web in delirio (Di domenica 20 dicembre 2020) Mario Ermito, poco dopo il suo ingresso al Grande Fratello Vip, ha svelato un clamoroso retroscena su Lady Gaga. I due hanno lavorato insieme ad un progetto molto atteso dai fan, che purtroppo non ha mai visto la luce. Mario Ermito ha da poco fatto il suo ingresso nella casa del GF Vip, ma nonostante L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 20 dicembre 2020), poco dopo il suo ingresso al Grande Fratello Vip, ha svelato un clamoroso retroscena su. I due hanno lavorato insieme ad un progetto molto atteso dai fan, che purtroppo non ha mai visto la luce.ha da poco fatto il suo ingresso nella casa del GF Vip, ma nonostante L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

GrandeFratello : Prontissimo a varcare la Porta Rossa! Mario Ermito sarà un nuovo concorrente di #GFVIP! - CheDonnait : Mario Ermito racconta del video clip mai rilasciato di Lady Gaga, ma si gioca con il cuore dei fan in questo modo?… - _sassyhunnie_ : Non Rosalinda contesa da Andrea Zelletta e Mario Ermito ?? #gfvip - d3addyissues : RT @sdcsroberts: MARIO ERMITO SPUTTANATO, STO MALE #GFVIP - Amy00CF : RT @laAleCocci: Dopo 3 mesi meravigliosi devo stare qui ad ascoltare Mario Ermito che parla dei film che ha girato ? Vi ricordò che per que… -