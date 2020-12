LIVE Lazio-Napoli 1-0, Serie A calcio in DIRETTA: si riparte a Roma! (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46? Si riparte a Roma! Nessun cambio all’Olimpico. INIZIO SECONDO TEMPO 21.35 La Lazio conclude in vantaggio il primo tempo grazie al solito Ciro Immobile che trova l’ottavo centro in campionato: biancocelesti cinici e fallosi contro un Napoli propositivo ma inconcludente. Tanti ammoniti in una prima frazione equilibrata. FINE PRIMO TEMPO 45? 1 minuto di recupero. 42? Bakayoko a terra: l’ex Chelsea viene atterrato da Immobile che viene ammonito. 40? Ultimi 5 minuti del primo tempo: il Napoli continua a creare. 38? RISCHIO DI KOULIBALY! Fallo su Milinkovic-Savic: il senegalese è già ammonito. 35? Lozano e Politano sono i più attivi tra gli azzurri: male Petagna che non sta dando il giusto peso specifico in avanti. 33? Ci prova ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA46? SiNessun cambio all’Olimpico. INIZIO SECONDO TEMPO 21.35 Laconclude in vantaggio il primo tempo grazie al solito Ciro Immobile che trova l’ottavo centro in campionato: biancocelesti cinici e fallosi contro unpropositivo ma inconcludente. Tanti ammoniti in una prima frazione equilibrata. FINE PRIMO TEMPO 45? 1 minuto di recupero. 42? Bakayoko a terra: l’ex Chelsea viene atterrato da Immobile che viene ammonito. 40? Ultimi 5 minuti del primo tempo: ilcontinua a creare. 38? RISCHIO DI KOULIBALY! Fallo su Milinkovic-Savic: il senegalese è già ammonito. 35? Lozano e Politano sono i più attivi tra gli azzurri: male Petagna che non sta dando il giusto peso specifico in avanti. 33? Ci prova ...

