LIVE Canelo Alvarez-Callum Smith in DIRETTA: il messicano sta dominando (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Smith era partito bene in questa ripresa, ma Canelo è venuto fuori alla distanza, aggiudicandosela. Per ora non c’è match. Uppercut destro di Canelo. Gancio destro e gancio sinistro al corpo di Alvarez. Gancio destro al corpo di Canelo, che sta mettendo tantissima pressione al britannico. E’ un toro inarrestabile. Va a vuoto Smith con il sinistro e viene castigato da un destro al corpo di Canelo. Jab sinistro di Canelo, che poi schiva un montante sinistro del britannico. Uppercut destro di Smith. Gancio sinistro di Smith. QUINTO ROUND Anche la quarta ripresa viene dominata da Saul Alvarez. Smith ALLE CORDE! ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAera partito bene in questa ripresa, maè venuto fuori alla distanza, aggiudicandosela. Per ora non c’è match. Uppercut destro di. Gancio destro e gancio sinistro al corpo di. Gancio destro al corpo di, che sta mettendo tantissima pressione al britannico. E’ un toro inarrestabile. Va a vuotocon il sinistro e viene castigato da un destro al corpo di. Jab sinistro di, che poi schiva un montante sinistro del britannico. Uppercut destro di. Gancio sinistro di. QUINTO ROUND Anche la quarta ripresa viene dominata da SaulALLE CORDE! ...

Oggi Canelo contro Smith, dove la boxe può cambiare

Canelo vs Smith: dove la boxe può cambiare. Il programma della serata in diretta dalle ore 2.00 su Dazn, in palio i titoli WBA e WBC.

